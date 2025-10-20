29enne di AVERSA si spaccia per maresciallo per truffare un anziano, ma viene smascherato: arrestato

Già noto alle forze dell’ordine

AVERSA/PADOVA – Ha tentato di raggirare un anziano fingendosi un maresciallo dei carabinieri, ma il piano è fallito grazie alla prontezza della vittima e all’intervento tempestivo della polizia.

Un 29enne originario di Aversa è stato arrestato dalla polizia a Padova con l’accusa di tentata truffa aggravata in concorso.

Il fatto è accaduto alcuni giorni fa, nel pomeriggio, quando un uomo di 81 anni ha ricevuto una telefonata sospetta. Dall’altra parte della cornetta, una voce si è spacciata per un sottufficiale dell’Arma, annunciando che a breve sarebbe passato presso la sua abitazione un incaricato per verificare la presenza di contanti e oggetti preziosi, con la scusa di presunti controlli di sicurezza.

Ma l’anziano, insospettito, ha mantenuto il sangue freddo e ha chiesto al sedicente “delegato” di mostrare un tesserino identificativo. Di fronte a questa richiesta, il truffatore ha perso la calma e ha tentato di fuggire, facendo capire che qualcosa non andava.

A quel punto l’uomo ha allertato il 113. In pochi minuti, gli agenti della Squadra Volanti sono arrivati nella zona e hanno rintracciato un giovane che corrispondeva alla descrizione fornita: appariva nervoso e si aggirava nei pressi dell’abitazione dell’anziano.

Fermato e portato in Questura per accertamenti, è stato identificato come un 29enne aversano, già noto alle forze dell’ordine.

Dopo le verifiche del caso, per lui è scattato l’arresto con l’accusa di tentata truffa aggravata.

Attualmente è a disposizione dell’autorità giudiziaria per le procedure di rito.