29enne incinta stroncata da un malore improvviso: morto anche il bambino

Sarà l’esame autoptico a chiarire le cause del decesso

NAPOLI – Giovane donna, al settimo mese di gravidanza, muore, nei giorni scorsi, all’ospedale del Mare, a Napoli, dove era stata trasportata da un’ambulanza del 118 a seguito di un malore improvviso

La giovane mamma di appena 29 anni, si è sentita male la mattina del 22 febbraio scorso.

Pochi minuti dopo un’ambulanza è intervenuta presso il domicilio della giovane: qui, i sanitari le hanno constatato un arresto cardiaco. Eseguite le manovre di rianimazione la donna è stata trasferita all’ospedale del Mare.

Trasportata in sala operatoria, sembrerebbe in arresto cardiaco, è stato eseguito un cesareo d’urgenza. Il bambino, nato prematuro, però, non ce l’ha fatta così come la sua mamma.

Le salme di entrambi sono state sequestrate su disposizione del magistrato della Procura, in attesa dell’esame autoptico che chiarirà le cause dei decessi.