30enne in bici travolto da un’auto: la corsa al pronto soccorso

AVERSA – Un uomo di 30 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, lunedì, lungo Via Atellana, ad Aversa.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo in sella a una bicicletta è stato investito da un’autovettura. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118. All’arrivo dei sanitari, il ciclista è stato trovato in stato di incoscienza. I medici hanno riscontrato un grave trauma cranico di natura commotiva.

Le sue condizioni hanno reso necessario un trasporto d’urgenza in codice rosso all’ospedale Moscati di Aversa. Sul posto sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale per accertare le dinamiche esatte dell’incidente.