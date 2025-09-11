35enne arrestato dai Carabinieri: deve scontare oltre 5 anni di carcere per droga

I militari lo hanno condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere

SAN FELICE A CANCELLO – Blitz dei Carabinieri della locale Stazione a San Felice a Cancello, nel casertano, nella prima mattinata di oggi, 11 settembre 2025. A finire in manette è stato un 35enne del luogo già noto alle forze dell’ordine.

L’arresto è scattato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 10 settembre dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli. L’uomo dovrà scontare una pena residua di 5 anni e 4 mesi di reclusione. La condanna si riferisce a episodi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, avvenuti proprio a San Felice a Cancello tra il 2012 e il 2014.

Dopo le formalità di rito in caserma, i militari lo hanno condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce nell’attività costante di controllo del territorio che i Carabinieri conducono nella zona, finalizzata a contrastare non solo i reati legati al traffico di droga, ma anche episodi di microcriminalità diffusa che destano forte preoccupazione tra i cittadini.