Dda in azione. Accusati di associazione a delinquere, ma anche di corruzione, falso in atti pubblico e autoruclaggio

CASERTA – Vasta operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Salerno ed eseguita dai carabinieri del Nucleo Tutela del Lavoro, cosdiuvati dai militari delle Fiamme Gialle di Salerno e dai carabinieri dei comandi provinciali di Caserta e Napoli Eseguiti 36 arresti ai domiciliari per altrettante persone indagate. nell’ordinanza firmata da uno dei gip del tribunale di Salerno, di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio. Ufficiale il coinvolgimento anche di persone residenti in provincia di Caserta. Contestualmente, carabinieri e finanzieri stanno eseguendo il sequestro di somme di denaro, considerate dai magistrati dell’Antumafia di Salerno, proventi dell’attività illecita. Quello che in una nota della Procura di Salerno, a furba del suo capo Francesco Borrelli, viene definito “utilizzo fraudolento della normativa disciplinata dal Decreti Flussi ed Emersione” durava dal 2020