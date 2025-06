5 km di coda sull’A1. Traffico in tilt nei pressi dello svincolo Caserta Sud

Sul posto sono presenti le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per gestire la viabilità

MARCIANISE – Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sull’Autostrada A1 nei pressi dello svincolo di Caserta Sud. La società Autostrade per l’Italia ha comunicato che al momento si registrano code di circa 5 chilometri tra il bivio A1/A16 Napoli-Canosa e Caserta Sud, a causa di un traffico fortemente congestionato.

La situazione sta creando rallentamenti significativi in entrambe le direzioni, con disagi soprattutto per i pendolari e i mezzi pesanti in viaggio lungo l’asse Napoli-Roma.

Per cercare di limitare i disagi, Autostrade per l’Italia consiglia:

• per i veicoli diretti verso Roma, di entrare a Caserta Nord;

• per chi arriva da Napoli, di uscire al nodo Acerra/Afragola.

Sul posto sono presenti le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per gestire la viabilità e fornire assistenza.