50enne scomparso per una settimana trovato dalla polizia al centro di CASERTA

CASERTA – È stato rintracciato nella serata di ieri, intorno alle 21, in via Roma a Caserta, Pasquale Basilicata, 52 anni, originario di San Felice a Cancello, scomparso lo scorso 4 luglio. L’uomo, del quale si erano perse le tracce per oltre una settimana, è stato individuato grazie all’intervento congiunto della Polizia di Stato e dell’Esercito Italiano.

La segnalazione è arrivata al 113 da un cittadino che ha notato, nei pressi della stazione ferroviaria, una persona corrispondente alla descrizione di una scomparsa già segnalata anche in ambito mediatico. Immediatamente la Sala Operativa della Questura ha attivato le pattuglie sul territorio.

A intercettare Basilicata è stata una squadra dell’operazione “Strade Sicure”, che ha chiesto il supporto degli agenti della Squadra Volanti già impegnati nelle ricerche. L’uomo, che indossava una t-shirt celeste, appariva in evidente stato confusionale e spaventato.

È stato subito richiesto l’intervento dei sanitari per le prime cure. Dopo i controlli di rito, è stata confermata l’identità e ricostruito il collegamento con la denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia. I parenti, informati del ritrovamento, si sono recati in Questura dove è avvenuto il ricongiungimento.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini, istituzioni e media nella gestione dei casi di scomparsa, con un plauso alla prontezza degli operatori coinvolti.