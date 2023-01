59enne sotto accusa per violenze alla compagna davanti al figlio piccolo

Nelle prossime ore il Gup dovrà decidere se archiviare il procedimento o andare con il rinvio a giudizio

SAN FELICE A CANCELLO – Dopo gli inquietanti dati emersi dai tribunali di Aversa e Santa Maria Capua Vetere , relativamente all’altissimo numero di archiviazioni e assoluzioni di indagini e processi legati a reati di maltrattamenti in famiglia e violenza di genere, contenuti nella legge del 2019, nota come Codice Rosso, per chi, come queste giornale, segue procedimenti giudiziari giornalmente e crede nella bontà di una legge che contrasti il dilagante fenomeno della violenza di genere,

è importante capire come si svilupperanno nei prossimi mesi altri casi simili, così da renderci conto se questa andamento – che porta quasi sempre all’attestazione d’innocenza delle persone indagate – continuerà su questa linea.

L’accusa che la procura di Santa Maria di Capua Vetere ha rivolto nei confronti di un 59enne di San Felice a Cancello riguarda proprio il reato di maltrattamento in famiglia.

Secondo i PM, il caso dovrebbe prevedere anche un aggravamento della contestazione verso il 59enne, perché il fatto sarebbe stato commesso un presenza di un minore.

Nelle prossime ore, il giudice per l’udienza preliminare Alessia Stadio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere avrà di fronte il legale dell’imputato, l’avvocata casertana Rosa Piscitelli, e uno dei sostituti procuratori che sta seguendo questo caso di presunti maltrattamenti.

Il giudice, infatti, dovrà decidere se il caso sarà archiviato, oppure se ci sarà un rinvio a giudizio e quindi un processo nei confronti del 59enne.