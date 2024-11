78enne scatenato: spinge la vicina di casa sul letto e…. viene ARRESTATO

Ammanettato dai carabinieri. All’inizio era solo un’amicizia, con lei che gli preparava il pranzo e la cena, poi lui è diventato morboso.

SAN NICOLA LA STRADA – Lo hanno trovato che era ancora sul pianerottolo che si dimenava a ridosso del portoncino d’ingresso dell’abitazione della vittima.

L’uomo, un 78enne di San Nicola La Strada, è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione per lesioni personali e atti persecutori.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma i due si sarebbero conosciuti poco dopo il trasferimento della donna in un appartamento ubicato nello stesso condominio dove abita l’uomo.

Nel corso del tempo, tra i vicini di casa è nato un buon rapporto di amicizia e fiducia tanto che la donna, su richiesta del 78enne, giornalmente si recava presso l’abitazione di quest’ultimo per preparargli il pranzo e la cena, ricevendo in cambio la somma di € 150.00 al mese come riconoscenza per l’impegno preso.

Presto però, da parte dell’uomo, l’iniziale sentimento di amicizia è mutato in qualcosa di diverso tanto che la donna, accortasi di questo cambiamento, ha deciso di smettere di frequentare quell’abitazione.

Da qui sono iniziati reiterati comportamenti persecutori da parte dall’uomo diventato, nei confronti della donna, sempre più possessivo e aggressivo tanto che, in quest’ultimo episodio, dopo essersi introdotto in casa della donna l’ha minacciata e aggredita fisicamente prima spingendola sul letto e schiaffeggiandola. A seguito dell’aggressione la donna ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.