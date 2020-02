8 ARRESTI per il colpo all’Unicredit di AVERSA. La banda tradita da due errori

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Arrestati gli 8 componenti della banda del furto alla Unicredit di Aversa. Stamani presso la Procura di Napoli Nord, alla presenza dei vertici della polizia, del Procuratore Greco, si è tenuta la conferenza stampa sugli arresti della banda di criminali, responsabili della rapina avvenuta a novembre 2019, a danno dell’Istituto di credito normanno, con l’utilizzo di camion e auto per bloccare gli accessi alla città.

I banditi fanno parte di una banda specializzata in questo tipo di rapine a danno di istituti di credito, la loro individuazione è stata possibile sia grazie a due errori commessi dagli stessi, ossia una vettura filmata presso un’area di servizio il giorno prima e il fatto che una delle auto utilizzate per scortare i mezzi grossi per la rapina era intestata ad un uomo attraverso il quale si è risaliti agli altri componenti della banda.

Ad indagare in maniera certosina e capillare la polizia delle Squadre Mobili di Caserta e Napoli, che erano già sulle tracce dei criminali, responsabili della tentata rapina con le stesse modalità avvenuto ad Acerra, sul caso hanno indagato anche i carabinieri di Castello di Cisterna ed è stato importante anche la collaborazione delle Procure di Nocera e Nola, sul caso. Questo lavoro di coordinamento e collaborazione interforze è stato importantissimo per individuare i criminali specializzati in questo tipo di rapine eclatanti.

I mezzi usati ad Aversa sono stati 7 camion e 3 auto, come mostrato dalle foto che abbiamo pubblicato. Grazie all’aiuto dei cittadini che avendo notato questa anomala situazione avevano allertato le forze dell’ordine. Ottimo lavoro degli inquirenti, un plauso per la celerità con cui si è risolto il caso, che aveva creato ansia in città e non solo, per il fatto che un’intera comunità era stata tenuta in ostaggio da dei criminali.