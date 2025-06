A 5 anni muore Domenico. Lutto terribile per tutta la famiglia

MARCIANISE – La città è scossa dalla dolorosa notizia della scomparsa di Domenico, un bambino di soli cinque anni, ricoverato da tempo in ospedale per una grave malattia. Nonostante la consapevolezza della gravità delle sue condizioni, la notizia della sua morte ha colpito profondamente la cittadinanza, lasciando un senso di smarrimento e incredulità.

La storia del piccolo Domenico era nota come esempio per la sua straordinaria forza d’animo, dimostrata anche nei momenti più difficili del suo percorso clinico. Il dolore per la sua perdita è condiviso da tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato: i genitori, i nonni, i familiari e un’intera rete di amici e conoscenti che ora si stringe nel cordoglio. La morte di Domenico rappresenta una ferita profonda per la città, un evento che, pur nella sua triste prevedibilità, ha lasciato tutti impreparati.