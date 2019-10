A CASERTA E PROVINCIA solo 6 bambini su 100 hanno un posto in un asilo nido. I DATI

CASERTA (red.cro.) – E’ profonda la spaccatura tra nord e sud nell’offerta di asili nido e servizi per la prima infanzia: tutte le realtà settentrionali si trovano al di sopra della media nazionale (24%). Il dato, presentato da Open Polis, misura l’offerta di asili nido e di servizi integrativi per la prima infanzia, tra cui nidi in contesto domiciliare. Nel casertano la copertura potenziale degli asili nido è al 5,7%. Ovvero circa 1.400 posti per 25mila bambini residenti sotto i 3 anni. Nel capoluogo risultavano nel 2016 172 posti per poco meno di 1.700 bambini (10,5% di copertura potenziale). Attorno al principale centro della provincia, si segnalano anche altri comuni con strutture presenti sul proprio territorio. Tra questi i livelli più alti si raggiungono a Capua (20,6%), Castel Morrone (24,3%), Curti (22,7%). Nella provincia di Terra di Lavoro quasi il 90% dei posti è offerto in strutture private.