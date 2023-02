Per anni e anni l’imprenditore non ha versato un euro per il mantenimento della bimba nata durante il matrimonio con la ex. Per lui sei mesi di reclusione, pena sospesa.

PIETRAMELARA Avrebbe dovuto versare il cosiddetto mantenimento alla ex moglie dalla quale aveva anche avuto una bambina. Ma per anni e anni non ha mai pagato nulla tanto che F.M, giovane imprenditore di Pietramelara รจ stato condannato a sei mesi di reclusione ed mal pagamento dei danni alla ex ed alla figlia.