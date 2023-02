Accusati di gestire le piazze di spaccio, in tre tornano in libertà

In attesa del processo che dovrebbe partire in primavera, i giudici accolgono la richiesta di revoca degli arresti domiciliari, presentata dagli avvocati difensori.

TEANO/CAIANELLO Arresti domiciliari revocati per tre persone accusate di gestire la piazza di spaccio tra i Comuni di Teano e Caianello. Accolta, infatti, la richiesta della difesa per Gjini Esat, 41enne residente a Teano, Alberto Laurenza, 37 anni di Caianello e Giancarlo De NUccio, 39 anni anch’egli di Caianello.I tre, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, attendeno il processo che dovrebbe iniziare in primavera.