Accusato di aver fatto fallire la sua società, assolto noto imprenditore casertano

MARCIANISE – I giudici del tribunale di Santa Maria Capua Vetere hanno stato assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta l’amministratore e socio di maggioranza della società Servizi Manutenzione Industriali, nata nel luglio 2017 è fallita solo due anni dopo.

Si tratta di un imprenditore 68 anni di Marcianise che, nelle scorse ore, ha visto chiudersi questa vicenda con la migliore delle notizie per lui.

L’uomo era accusato di aver nascosto libri e scritture contabili, in modo da non rendere possibile la ricostruzione degli affari della società, esponendo, inoltre, passività inesistenti, in modo da sottrarre all’analisi fallimentare i suoi beni.