CAPUA – Lutto a Capua. Si è spento Nicola Leonelli, maresciallo dell’Aeronautica in pensione, vittima del Covid. Lascia la moglie e tre figli, Lucia, Giuseppe e Laura. Nelle prossime ore la salma giungerà al cimitero cittadino per l’ultimo saluto. Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia.