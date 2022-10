Addio all’ex senatore Domenico Contestabile, comunità in lutto

E’ scomparso a Milano all’età di 85 anni, l’ex parlamentare, orginario di Teano. Avvocato penalista aveva aderito prima al Psi di Craxi, per poi approdare in Forza Italia

TEANO E’ venuto a mancare all’età di 85 anni, a Milano, dove viveva da sempre, l’ex senatore Domenico Contestabile, detto familiarmente Memmo. Originario della nostra Teano, si era trasferito nel capoluogo lombardo, dove si affermava come valente avvocato penalista e dove si avvicinava alla politica prima nell’allora partito socialista di Bettino Craxi per approdare al nascente partito di Berlusconi. In questa formazione politica fu eletto al Senato e con Alfredo Biondi e la senatrice Tiziana Maiolo costituì nel 1994 il primo “gruppo giustizia” di Forza Italia. Di autentica cultura liberale, assertore dell’inutilità del carcere e della necessità di una riforma in chiave garantista in campo penale, divenuto Biondi

ministro della giustizia, fu nominato sottosegretario dello stesso dicastero. Nella XIII legislatura assurse alla carica di vicepresidente del Senato.

Abbiamo

cercato qualche sua notizia nella città sidicina. Grazie alle informazioni cortesemente forniteci da un congiunto, il dottor, stabilitosi da tempo a Pietramelara, apprendiamo che l’uomo politico era figlio di, Direttore didattico di Teano, e cugino carnale del padre (la nonna paterna era difatti Consiglia Lauro, sorella di Costantino Lauro, nonno del dottor Armando Lauro). L’altro fratello si chiamava Gianfranco. La madre, Maria, era una valente insegnante elementare deceduta quasi centenaria.

Siamo certi che la città di Teano vorrà e saprà onorare il suo figlio illustre.

La notizia del decesso è stato data dal figlio, Giordano Bruno.

Intanto, ad attestare il valore dell’uomo privato e pubblico, ci sono gli encomi tracciati da Giuliano Ferrara in prima pagina su Il Foglio e di Tiziana Maiolo su Il Riformista, non proprio gli ultimi arrivati.