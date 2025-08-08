ADDIO GENNARO. Papà casertano muore a 50 anni

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Un profondo cordoglio ha colpito in queste ore la comunità di San Cipriano d’Aversa, per la prematura scomparsa di Gennaro Vicario, venuto a mancare all’età di 50 anni.Figura rispettata e benvoluta, Gennaro lascia un ricordo indelebile come padre affettuoso, marito devoto e cittadino esemplare.

A piangerlo oggi sono soprattutto i parenti, in primis la moglie e la figlia, profondamente colpite da una perdita improvvisa che ha lasciato sgomenta l’intera comunità. In tanti, appresa la triste notizia, si sono stretti attorno alla famiglia, dimostrando vicinanza e solidarietà in un momento di grande dolore.

I funerali si sono svolti oggi alle ore 16 presso la Parrocchia Santa Croce di San Cipriano d’Aversa, con una partecipazione sentita da parte di amici, conoscenti e cittadini. Al termine della cerimonia religiosa, la salma è stata accompagnata al cimitero di Villa di Briano, dove è avvenuta la sepoltura.