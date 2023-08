ADDIO MAESTRA. Scuola in lutto: muore insegnante

I funerali si sono celebrati oggi nella Chiesa di San Marcellino in Aprano

CASALUCE – (Lidia e Christian de Angelis) Mondo della scuola in lutto per la dipartita della dolcissima e straordinaria insegnante Bianca Messina che a soli 62 anni a causa del male delle nostre terre va via. Insegnava alla L. Van Beethoven di Casaluce, increduli colleghi, alunni ed ex alunni, amici e familiari. I funerali si sono celebrati oggi nella Chiesa di San Marcellino in Aprano a Casaluce. In tantinper l’ultimo saluto. In due giorni la comunità è stata straziata dalla perdita della maestra e dal giovane 18enne Alessandro Marino.