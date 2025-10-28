Addio Pasquale, muore parrucchiere all’età di 45 anni

28 Ottobre 2025 - 12:15

MACERATA CAMPANIA – Un profondo lutto colpisce la comunità di Macerata Campania, con l’annuncio della scomparsa prematura di Pasquale Albanese, storico parrucchiere del paese tanto stimato dalla comunità, a causa di un male incurabile da cui era afflitto da tempo.

Pasquale si è sempre distinto per la propria personalità solare, oltre ad una spiccata dedizione per la professione che svolgeva con vera passione. Sui social non si è perso attimo per esprimere i messaggi di vicinanza e cordoglio nei confronti degli affetti e della famiglia, nel ricordo di cittadino modello che ci ha lasciato troppo presto.

