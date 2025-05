“Adolescenza malata”. Un’altra ragazza, una 17enne cade dalla finestra. Ora è in gravi condizioni in ospedale

È successo pochi minuti fa. Al momento non ci sono ancora dettagli sui motivi di questo gesto. Solo pochi giorni fa un episodio molto simile ha coinvolto una studentessa 14enne del Liceo classico Giannone di Caserta..

S. FELICE A CANCELLO – Un altro gesto auto-lesionistico di una adolescente che si aggiunge ad una lunga serie che dimostra chiaramente l’inquietudine di un’età che ormai è esposta a situazioni molto pericolose e che non è più certamente quello della spensieratezza. È successo pochi minuti fa a San Felice a Cancello in via Napoli una ragazza di 17 anni è caduta dalla finestra probabilmente con una volontariamente che ora è ricoverata in codice rosso alla all’ospedale civile di Caserta..