Aereo precipita in un canale: 2 morti

Seguiranno aggiornamenti

CELLOLE – Due ore fa un velivolo ultraleggero Piper è precipitato in un canalone nei pressi del Caseificio “Cilento , a Cellole. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sessa Aurunca, le ambulanze ed i vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause e la dinamica della tragedia Al momento sono stati recuperati i corpi di due vittime non ancora identificate. Da chiarire le cause e la dinamica della tragedia. Non si sa il velivolo da dove sia partito. Perdono la vita un padre e un figlio entrambi di Napoli. Erano decollati da un campo volo nella zona di Castel Volturno