LIVE. CASERTANA-SORRENTO 3-1. Falchi da sballo, Deli sigla la doppietta dopo un’azione cinematografica. SEGUI LA DIRETTA

38′ GOL CASERTANA! AZIONE DA PLAYSTATION DELLA CASERTANA, CON TUTTI TOCCHI DI PRIMA ANASTASIO ALLARGA PER CURCIO, IL QUALE IMBUCA SUBITO MONTALTO A TU PER TU CON IL PORTIERE. IL TAGLIAGOLE, SAGGIAMENTE, SA ESSERE ALTRUISTA E REGALA LA RETE A DELI POSIZIONATO DAVANTI ALLO SPECCHIO VUOTO DELLA PORTA. MERAVIGLIA ASSOLUTA DELLA SQUADRA DI CANGELOSI

35′ Ammonito Carretta per un pestone su La Monica

33′ Punizione di Tavernelli battuta in mezzo, Montalto stacca ma non trova bene l’impatto col pallone che termina sul fondo

28′ GOL CASERTANA! MAGIA ASSOLUTA DI MONTALTO! FILTRANTE DI DAMIAN CHE TROVA CURCIO LIBERO SULLA LINEA DI FONDO, CROSS MORBIDO A SCAVALCARE TUTTA L’AREA PICCOLA DOVE IL TAGLIAGOLE SI COORDINA PER UNA ROVESCIATA AL VOLO CHE NON LASCIA SCAMPO A DEL SORBO

20′ Giro palla ”guardioliano” dei falchetti, in grado più volte di arrivare in porta con un’asfissiante e rapida fase di possesso

13′ Ammonito Deli per proteste dopo una dubbia chiamata di Pezzopane

13′ MONTALTO! Cross morbidissimo di Curcio, ci arriva Montalto in avvitamento con la testa, ma indirizza male la sfera. Altra opportunità per i falchi

12′ GOL CASERTANA! REAZIONE FULMINEA DEI ROSSOBLU’ CON TAVERNELLI IN PERCUSSIONE SULLA FASCIA CHE SCARICA DIETRO PER DELI CHE DA DISTANZA SIDERALE LASCIA PARTIRE IL TIRO CHE BACIA IL PALO E BRUCIA LA RETINA DELLA PORTA DI DEL SORBO. INFUOCATO IL PINTO

10′ GOL SORRENTO! MAGIA SU PUNIZIONE DI DE FRANCESCO! DA CIRCA VENTICINQUE METRI LASCIA PARTIRE UN DESTRO CHE SECCA VENTURI SUL POSTO E SBLOCCA IL RISULTATO

8′ Risponde il Sorrento! Pressione di Vitale al limite dell’area che riesce a smarcarsi per andare in porta, pronta la risposta di Venturi con i pugni

3′ Primo guizzo della Casertana: palla a Montalto che viene anticipato dalla difesa ma riesce ad aprire per Carretta. Va al tiro il numero 7, non trovando la rete per colpa di una sfortunata deviazione ospite

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-2-3-1): Venturi; Celiento, Sciacca, Bacchetti, Anastasio; Deli, Damian; Tavernelli, Curcio, Carretta; Montalto.

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Di Somma, Blondett, Fusco, Loreto; La Monica, De Francesco, Cuccurullo; Vitale, Ravasio, Kolaj. All. Scotto Felice

La stagione di Serie C 2023/24 arriva al capolinea anche per la Casertana che affronta tra le mura amiche del Pinto i cugini amalfitani del Sorrento. Rosa al completo per Mister Cangelosi, stesso vanto per la squadra allenata da Maiuri che oggi non sarà in panchina, causa doppia ammonizione rimediata a Catania.

Alfonso Centore