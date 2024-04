Con la scusa del malore detenuto prova a scappare dall’ospedale

SANTA MARIA CAPUA VETERE – “Dal carcere di Santa Maria Capua Vetere era stato accompagnato ieri pomeriggio dalla Polizia Penitenziaria presso l’ospedale cittadino per dei controlli, ma una volta giunto al pronto soccorso, prima ha chiesto di non essere né ammanettato né preso sotto braccio dalla scorta, poi ha tentato di fuggire. E’ intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri per aiutare i colleghi della Penitenziaria viste le violente rimostranze del detenuto che non voleva rientrare nel furgone che in seguito lo ha riaccompagnato in carcere senza visita. Per fortuna, nessun ferito”.



Lo comunica Orlando Scocca, Fp Cgil Campania per la Polizia Penitenziaria: “Gli accompagnamenti presso le strutture sanitarie esterne mettono sempre in crisi la gestione ordinaria di un penitenziario.