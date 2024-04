I NOMI. Banditi “traditi” dai tatuaggi picchiano, minacciano e insultano anziano per pochi spiccioli: 3 arresti

Due uomini e una donna fermati per l’efferata rapina.

TEANO/ROCCAMONFINA. Sono stati i tatuaggi a tradirli ed a permettere ai carabinieri di fermare i tre accusati di avere pestato e rapinato un anziano di Teano. A viso coperto, ma con le braccia bene in vista, i tre sono stati filmati dalle telecamere di sorveglianza dell’abitazione.

L’episodio risale alla scorsa estate (il 30 luglio 2023) e venerdì i malviventi sono finiti in manette. Si tratta di Annamaria Di Petrillo di Roccamonfina (agli arresti domiciliari), Domenico Di Biasio e Giuseppe Pane di Teano, trasferiti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

La vittima dei tre viveva da solo nell’abitazione in località Fontana Regina. Vincenzo venne prima fermato nei campi e poi costretto dai tre a seguirli in casa. Qui venne minacciato, insultato e picchiato, spintonato fino a quando l’anziano cadde a terra. La vittima, appena i banditi andarono via con un magro bottino, lanciò l’allarme raccolto dai carabinieri della locale stazione.