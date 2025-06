Agente della polizia municipale in pensione perde il marito: lutto in città

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MACERATA CAMPANIA – Un profondo dolore ha colpito le comunità di Marcianise e Macerata Campania per la prematura scomparsa di Michele Di Carluccio, 67 anni. A piangerlo, con immenso strazio, la moglie Pierina, sottotenente della Polizia Municipale di Macerata Campania in congedo, e le figlie Rita e Grazia, devastate da un dolore che ha scosso amici, conoscenti e intere comunità.

Anche il Comando della Polizia Municipale di Macerata Campania ha voluto esprimere il proprio cordoglio con un messaggio di vicinanza e affetto alla collega Pierina. Il Comandante, gli ufficiali e tutti gli agenti si sono stretti attorno alla famiglia, partecipando sentitamente al lutto e condividendo il dolore per la grave perdita. I funerali si terranno nei prossimi giorni.