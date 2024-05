AGG. PANICO AL COMUNE DI CASERTA. Furibonda lite tra il fratello di Pio Del Gaudio e il dirigente Franco Biondi

CASERTA – Si smorza leggermente la minaccia, all’inizio ritenuta con un coltello, emersa oggi intorno alle ore 13 dalle stanze del comune di Caserta.

Una lite però c’è stata, una faccia a faccia violento tra il dirigente che in pratica domina in maniera discutibile il capoluogo, assieme al sindaco Carlo Marino, l’ingegnere Franco Biondi, e un dipendente dell’amministrazione del capoluogo, ovvero il fratello del consigliere comunale ed ex sindaco, Pio Del Gaudio, che di nome fa Carlo.

Uno scontro, quindi, con urla, minacce e pare anche qualche colpo, probabilmente spintoni ma, in questi momenti, mettere ordine su una lite avvenuta in un luogo pubblico come il comune capoluogo non è affatto facile.

La versione del coltello tra le mani del dipendente comunale è ancora viva, ma pare più plausibile quella dello confronto “a mano libera”. Possibile che ci sia stato il faccia a faccia e che, poi, Del Gaudio sarebbe tornato in zona dell’ufficio del dirigente con un coltello o simile.

Secondo un’altra versione, la lite sarebbe nata a seguito di un avvicinamento minaccioso di Carlo Del Gaudio verso Franco Biondi.

Probabilmente, qualche collega presente potrebbe essere stato suggestionato dal fatto che il fratello dell’ex sindaco avesse in mano un oggetto. Per questo motivo alle forze dell’ordine è giunta la notizia di un uomo che brandiva una lama.

Ora Del Gaudio è in questura, dove i poliziotti stanno cercando di capirci di più.