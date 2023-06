AGG. TERRIBILE INCIDENTE SUL LAVORO. È un 39enne l’operaio ferito e in pericolo di vita

Aggiornamento dell’articolo che abbiamo pubblicato nel pomeriggio di oggi, relativo a quanto successo in una nota azienda dell’area industriale di Pastorano

MACERATA CAMPANIA – C.P. ha 39 anni e lavorava presso la Nova Hera, azienda con sede nell’area industriale di Pastorano. E lui l’operaio ricoverato presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta in condizioni critiche.

Le cause dell’incidente avvenuto qualche ora fa devono ancora essere chiarite. Bisognerà accertare anche la posizione lavorativa di C.P., ovvero se si tratta di un dipendente interno della ditta oppure facente parte di una società esterna che stava operando sul tetto del fabbricato.

PASTORANO ORE 17:26 – Ennesimo incidente sul lavoro in una delle aree industriale della provincia di Caserta. Stavolta è toccato alla zona di Pastorano, peraltro non nuova a casi simili.

Verso le 15, in località Torre Lupara, all’interno dello stabilimento Nova Era, per motivi ancora in corso di accertamento, due operai sono precipitati dal tetto, da un’altezza pari ad un secondo o un terzo piano.

Gli altri operai presenti hanno riferito, dando l’allarme, della circostanza che una delle due vittime dell’incidente era terra, ma cosciente, l’altra, al contrario, era in stato di incoscienza.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Capua, insieme ai rappresentanti dell’Ispettorato del lavoro, oltre ovviamente alle ambulanze del 118.

I feriti sono stati trasportati per il momento all’ospedale di Caserta, dove si trovano in osservazione.