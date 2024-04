Schianto tra 3 auto, due feriti. Coinvolta anche l’ex sindaco di Recale e medico Asl Patrizia Vestini

L’incidente nei pressi dell’enoteca Il Tino

CURTI. Un brutto incidente si è verificato poco fa in via Terragrande tra Curti e Macerata Campania, all’altezza dell’enoteca “Il Tino”. Tre le auto coinvolte nel maxi scontro. A causare l’incidente sarebbe stata la trentenne C.A. di Caserta, poi trasferita all’ospedale di Marcianise per trauma cranico e ferite lacero contuse. Nell’incidente è stata coinvolta anche Patrizia Vestini, già sindaco di Recale, ed il conducente di una terza auto, trasferito all’ospedale di Caserta per un trauma cranico.