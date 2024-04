Cade nel pozzo profondo 20 metri, ragazza salvata dai vigili del fuoco

Attestato di benemerenza per Francesco Di Somma.

CASERTA. Nella giornata di ieri, presso la sede del Consiglio Regionale della Campania, si è svolta la cerimonia del premio ” Raffaele Delcogliano” con la consegna degli attestati di Benemerenza agli appartenenti dei Vigili del Fuoco, della Guardia Di Finanza e della Polizia Di Stato, che si sono particolarmente distinti in operazioni o interventi di Servizio durante il 2023.

Hanno preso parte alla cerimonia il presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero, il Questore della Provincia di Napoli Maurizio Agricola, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli Michele Mazzarro, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta Paolo Massimi, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino Mario Bellizzi e il Comandante interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza Gen. C.A. Vito Giampaolo Augelli.

Per il Comando provinciale di Caserta il riconoscimento è stato conferito al Vigile del fuoco Coordinatore Francesco di Somma che il 29 gennaio 2021 accorse in aiuto ad una ragazza che era caduta all’interno di un pozzo profondo circa venti metri, calandosi con tecniche S.A.F. e riuscendo prima ad immobilizzarla e poi a trarla in salvo.

La brillante operazione tecnica effettuata dal Vigile del fuoco ha consentito la perfetta riuscita delle operazioni svolte dalla squadra VF che ha operato nell’intervento di soccorso, suscitando l’incondizionato plauso delle persone presenti e dando ulteriore positivo risalto all’immagine del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.