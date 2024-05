AGG. VIDEO E FOTO CHOC. CASERTA. La tragica dinamica. Ragazzo inciampa in strada e in quel momento l’auto…

CASERTA – Sembrano essere meno gravi del previsto le condizioni del ragazzo investito questa sera, sabato, in via Acquaviva, a Caserta.

Il ragazzo è stato investito da un’auto mentre si trovava lungo le strisce pedonali.

Ma, a quanto emerge dalle prime analisi, la vittima dell’incidente non stava attraversando.

Il ragazzo, infatti, sarebbe inciampato, cadendo in strada. A quel punto, la Peugeot avrebbe attraversato il tratto dove il pedone era steso.

Un impatto inevitabile o quasi, con la vettura che è rimasta ferma sulla parte superiore del ragazzo.

Le urla del giovane hanno fatto accorrere decine di persone che, però, non potevano fare molto per aiutarlo.

Solo i vigili del fuoco e i sanitari del 118 hanno liberato il ragazzo, rimasto vigile e dolorante, per poi trasportarlo all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Bisognerà capire anche perché un ragazzo sia improvvisamente caduto in mezzo la strada. Non diciamo nulla di straordinario affermando che la condizione dei marciapiedi e delle strade di via Acquaviva sia pessima. Un rione sostanzialmente invivibile.

Qualora venisse accertata una relazione tra la situazione dissestata del marciapiede, la caduta e il successivo incidente, delle responsabilità dovranno essere prese dall’amministrazione comunale del sindaco Carlo Marino.

