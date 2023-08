AGGHIACCIANTE. Cadavere di una donna trovato nel bagagliaio di un’auto. Appena uccisa dal suo ex, denunciato per stalking

Il cofano era aperto e il corpo visibile e sanguinante. L’assassino è stato visto scappare

PIANO DI SORRENTO – “Stavamo giù in garage per controllare i lavori in corso nel palazzo quando abbiamo sentito delle urla strazianti, abbiamo pensato a un litigio, dopodiché le urla sono diventate ancora più strazianti e a quel punto abbiamo deciso di andare a vedere. La scena di fronte alla quale ci siamo trovati era terribile”. È quanto racconta – in

una testimonianza raccolta dall’ANSA – una condomina del complesso di palazzine di Piano di Sorrento (Napoli) in cui, riversa nel bagagliaio dell’auto, è stato trovato il cadavere di una donna. Si tratta della 56enne Anna Scala.

“Abbiamo fatto una corsa – prosegue la donna ricostruendo i momenti successivi – e mentre percorrevamo l’ultima rampa abbiamo chiesto: chi c’è? A quel punto una voce ci ha detto di accorrere. Quando siamo arrivati abbiamo visto qualcosa di spaventoso. Questa donna accoltellata all’interno del cofano dell’auto. C’era una pantofola a terra, aveva il volto coperto forse nel tentativo di difesa, è stato terribile. Chi ci ha chiamato ci ha riferito di aver sentito delle urla ed entrando nel garage ha visto il cadavere ma non ha visto chi è stato…Invece una signora del palazzo di fronte ha visto un tale che usciva di corsa, vestito di nero, pantaloni e camicia nera a maniche lunghe, col cappellino da pescatore, un pugnale nella mano sporca di sangue che correva”.

“A quel punto – prosegue la sua testimonianza la signora – il marito della condomina che si era affacciata ha preso la moto per inseguirlo ma ne ha perso le tracce. Continuando nella ricerca, però, ha trovato il cappellino a terra, nella zona di San Liborio. Cappellino che i Carabinieri hanno recuperato. Nel frattempo abbiamo chiamato la polizia e l’ambulanza, pensavamo fosse ancora viva, ben presto abbiamo capito che non era così”.

La vittima, il cui nome ancora non è stato ufficializzato, aveva denunciato il suo ex per stalking.

I Carabinieri hanno fermato l’uomo.