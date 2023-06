Aggredita in piazza dall’ex marito, donna finisce al pronto soccorso

Sul caso indagano i carabinieri.

PORTICO DI CASERTA. È stata aggredita stamattina in piazza degli Artisti, A Portico di Caserta, dall’ex marito ed è finita all’ospedale con alcune ferite ed in stato di shock. L’episodio è avvenuto, appunto, in mattinata e stando alle prime ricostruzioni è stata aggredita dall’ex compagno che lavora in una vicina officina per motivi legati alla loro separazione. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della locale stazione.