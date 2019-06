Aggrediti da titolari di un’azienda agricola, 2 veterinari finiscono in ospedale

BAIA E LATINA – Due veterinari dell’Asl iscritti alla Uil sono stati aggrediti dai titolari di un’azienda agricola

dell’alto casertano nel corso di un regolare controllo. A far scattare la reazione violenta da parte dei



titolari dell’impresa un presunto ritardo che avrebbero fatto i due professionisti rispetto all’orarioconcordato con gli allevatori. I veterinari, entrambi con contratto a tempo determinato, sono statirefertati in ospedale dopo l’aggressione. A loro va la solidarietà della Uil che scenderà in campo inmaniera ufficiale al loro fianco. Sia il segretario generale della Uil Fpl Domenico Vitale che ilresponsabile dell’area medica della categoria Domenico Vitale stigmatizzano l’accaduto esottolineano il comportamento da professionisti dei due veterinari. «Pur trattandosi di lavoratoriprecari, hanno dimostrato per l’ennesima volta la loro professionalità e il loro senso del dovere nonsottraendosi nell’affrontare una situazione di certo non piacevole – hanno dichiarato all’unisono idue segretari – a loro va tutta la solidarietà e vicinanza della Uil. Tutta l’organizzazione si sentecolpita da questa vile aggressione e, per questa ragione, metterà in campo tutti gli strumenti peraffiancare e sostenere la battaglia dei due veterinari. Ci costituiremo sicuramente parte civile nelprocesso perché ci sentiamo parte lesa». Ma, Vitale e Piperno chiedono anche un gesto forte all’Aslche pure è stata aggredita. «Stamattina i due veterinari rappresentavano l’azienda – hanno chiosato– ed è quindi fondamentale che anche l’Asl affianchi i due nostri iscritti in tutte le forme possibili esi attivi per mettere in campo tutti gli strumenti che li tuteli in tutte le sedi. Come sindacato siamoimpegnati da mesi al fianco di questi lavoratori che offrono un servizio indispensabile all’azienda eper i quali l’Asl deve procedere a mettere in campo tutti gli atti che portino alla lorostabilizzazione».