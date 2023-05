Aggressione omofoba al gestore del pub, poliziotto sotto processo

In tre alla sbarra per lesioni personali e violenza privata.

SANTA MARIA CAPUA VETERE La notizia è riportata dal sito Lecceprima: in tre rischiano il processo per un pestaggio ai danni del titolare del pub Barattolo a Sud di Leverano. Era tarda ora – scrive Lecceprima – quando avrebbero fatto irruzione nel locale, arrivando ad aggredirlo e a procurargli lesioni per quindici giorni. Concorso in lesioni personali e violenza privata, con l’aggravante della finalità di discriminazione e di odio sono i reati dai quali dovranno difendersi gli imputati per cui il pubblico ministero Donatina Buffelli ha chiesto il rinvio a giudizio.

Si tratta di Silvio Mario Spagnolo, 71enne commerciante di Carmiano, dell’agente di polizia penitenziaria Pasquale Cipullo, 50enne di Santa Maria Capua Vetere e di Angelo Elio Durante, 60enne imprenditore di Leverano. Ad aprire le danze – si fa per dire –, sarebbe stato Spagnolo che, con toni arrogati e intenti discriminatori, avrebbe preteso da bere “la costa più costosa, anche se siete uomini a metà visto che siete gay”. E, usando termini anche più pesanti, si sarebbe dichiarato “orgogliosamente fascista”, aggiungendo che “l’Italia va avanti grazie a noi”.

Davanti alle proteste, si sarebbe così arrivati alle percosse vere e proprie, con Spagnolo che avrebbe tirato un paio di schiaffi sul volto del titolare del pub e Cipullo che l’avrebbe poi afferrato alle spalle, spingendolo verso un angolo e facendogli urtare il viso sulla parete. Durante, dal canto suo, entrato nel locale con i suoi amici, avrebbe assistito all’intera scena senza muovere un dito per frenarli. Di fatto, secondo il pubblico ministero, consentendo che gli altri consumassero l’aggressione.