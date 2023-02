Aggressione shock ad AVERSA. Ragazzino pestato a sangue

L’ intervenuto di un automobilista in transito nella zona ha permesso al ragazzo di scappare dai suoi aggressori

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Ragazzino pestato a sangue salvato da un automobilista. Ieri sera in zona via Paola/via Seggio ad Aversa un automobilista di ritorno a casa ha assistito alla solita scena vergognosa del pestaggio di un gruppo di ragazzini bestie che si è scagliata per futili motivi contro un coetaneo buttandolo a terra sanguinante, se non fosse stato per il signor Christian G. sarebbe potuto finire peggio. L’uomo che transitava con l’auto li ha clacsonare facendoli allontanare e mettendoli in fuga e consentendo alla vittima di alzarsi e fuggire. Questa la segnalazione del cittadino eroe. Christian G. “Volevo chiedere info riguardo la ztl a via seggio e spiego il motivo. Questa sera mentre tornavo a casa da via Paola, ho visto dall incrocio via Paola/via Seggio ( andando verso il Duomo) c’era un gruppo di ragazzi/bestie che stavano picchiando un ragazzo, a terra e sanguinante…prima ho provato a bussare con il clacson… Ma dato che continuavano, ho provato ad andare contro di loro con l’auto x farli allontanare! (Non ho colpito nessuno sia ben chiaro) Sono riuscito facendo questo a farli scappare. il ragazzo tutto ok si è alzato… Ma qui viene il bello! Per aver “salvato” sto cristiano , non è che mi arriverà la multa per passaggio della ztl? Non vorrei pagare 100€ guadagnati e sudati x degli imbecilli. Nn sono sicuro che a via seggio ci sia il tabellone (varco attivo) ma di solito la chiudono con le transenne che bloccano il passaggio. Stasera era aperta ore 23:50. Sapete dirmi se ci sono videocamere o altro?Grazie Vai a fa ben o popol”