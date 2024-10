Il diritto allo studio e l’importanza del volontariato è stato il trema affrontato invitando i giovani a bilanciare ‘la sfera social e virtuale’ con il ‘fare squadra’ nella società prestando anche tempo al volontariato.

CASERTA – Si è tenuto oggi al Liceo Diaz il primo seminario del progetto Sport e Legalità con un parterre di valore, si sono succeduti gli interventi della presidente dell’ UNICEFF la professoressa Lia Pannitti , il dott Dario d’Onofrio dirigente Medico- Ortopedico e Traumatologo, il dott Enzo Iodice , Fisioterapista Sportivo – Posturologo nonché Cultore della Materia Anatomia Umana presso l’Università di Cassino Facoltà di Scienze Motorie e il dott Mario Parillo, Presidente Campus Salute Caserta e Presidente Associazione Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana Campania.

Il diritto allo studio e l’importanza del volontariato è stato il trema affrontato dalla professoressa Pannitti che ha invitato i giovani a bilanciare ’ la sfera social e virtuale’ con il “fare squadra” nella società prestando anche tempo al volontariato. Agire in rete, ha concluso la presidente Unicef, significa entrare in contatto con le realtà del territorio e cercare di realizzare qualcosa di valido nel sociale mettendosi in gioco. Molto interessanti gli interventi del dott D’Onofrio e del dott Iodice sulla prevenzione e su eventuali cure nonché sugli sport da prediligere. È stato illustrato ai ragazzi l’iter da percorrere per prevenire la scoliosi, le riabilitazioni possibili e soprattutto la tempestività dei controlli medici. Altro aspetto importante è la nutrizione e il controllo del sovrappeso, argomento trattato dal dott Parrillo che si è soffermato sulla qualità dell’alimentazione degli sportivi e sui pericoli appunto del sovrappeso.

Nel corso dei lavori sono intervenuti il Presidente della Provincia Giorgio Magliocca e il preside del Diaz Luigi Suppa che ha ribadito l’impegno del Liceo nell’educazione alla legalità sottolineando come lo sport resti l’attività presidio di Legalità, Ha inoltre evidenziato l’impegno progettuale del Diaz che si fonda sui principi di Pari Opportunità e di Uguaglianza , elementi cardine della Costituzione. Il Dirigente Suppa ha poi ricordato i recenti successi sportivi delle squadre del Liceo a livello provinciale e regionale. Ha, inoltre, annunciato l’introduzione di una curvatura sportiva a testimonianza dell’importanza data allo sport nel curricolo formativo del Diaz.

Il Presidente della Provincia, Giorgio Magliocca , presente all’evento, importante segno di appartenenza istituzionale del Liceo alla Provincia, ha illustrato ai ragazzi come si sia impegnata l’Ente per mettere in condizioni di sicurezza le scuole e garantire il legale svolgimento delle attività in edifici con l’agibilità, “La scuola- ha affermato , tra le altre cose, il Presidente Magliocca- è un presidio di legalità e mi fa molto piacere aver inaugurato questa serie di seminari perché sono fermamente convinto dell’importanza dello sport per educare alle regole e ai ruoli. Lo sport è importante per i nostri giovani, non solo in termini di prevenzione e di benessere dell’individuo, ma anche come elemento fondamentale nella crescita umana e sociale dello studente: fare sport è salute, ma anche inclusione e, soprattutto, affermazione dei valori di rispetto e di legalità”

Il seminario, che inaugura la seconda serie di incontri su Sport e Legalità, è stato curato dai professori Alberto Abbate e Stefania Modestino, con il contributo attivo di una squadra di alunni, coordinati dall’alunna Elena Bencivenga, che si dedica alla diffusione, all’organizzazione e, anche, all’accoglienza degli ospiti dimostrando il ruolo centrale degli studenti al Diaz.