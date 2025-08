ALLARME BENZINA. “Era sporca, quasi 3 mila euro di danni!”. La denuncia sui social

CASERTA – Un libero professionista del casertano si è trovato con l’auto bloccata poco dopo aver fatto rifornimento in un distributore di fiducia situato sulla strada tra Maddaloni e San Felice a Cancello, non è chiaro se sulla Statale 265 o in una delle traverse a questa connessa. La sua Ford, secondo quanto ha raccontato sui social, ha avuto un improvviso arresto del motore a causa di residui e detriti presenti nel carburante.

Il danno, accertato dal meccanico, ha compromesso pompa diesel e iniettori, con un costo di riparazione di 2.700 euro. Il proprietario, cliente abituale del distributore da tre anni, non aveva mai riscontrato problemi in precedenza. Le analisi hanno confermato la presenza di impurità nel serbatoio, sollevando dubbi sui controlli nella gestione del carburante. L’interessato sta valutando azioni legali per ottenere il risarcimento.