ALLARME FURTI. Tentano il colpo in casa, messi in fuga dai proprietari 

E’ accaduto questa sera

SAN PRISCO – Ladri in azione questa sera a San Prisco. Due uomini si sono introdotti in un’abitazione consapevoli di trovare persone in casa.

La proprietaria allertata da un rumore proveniente dalla cucina si è precipitata urlando verso il ladro il quale si è buttato giù da una finestra dandosi alla fuga insieme al complice.

A quanto pare si tratterebbe di due giovani di carnagione chiara arrivati a bordo di un’auto di colore grigio, dalle testimonianze sembrerebbe essere un’Audi.

Uno è rimasto ad attendere ed un altro coperto dalla mascherina e da un berretto ha scavalcato prima il cancello e poi una finestra ed è entrato in casa consapevole di trovare qualcuno.

Sul

posto la polizia allertata dai proprietari.