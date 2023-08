ALLARME LADRI A FERRAGOSTO. Dopo la banda dell’Audi, c’è una gang con una Volkswagen. LA SEGNALAZIONE E LE FOTO

GRICIGNANO D’AVERSA – Qualche ora fa abbiamo segnalato come esista un gruppo di malviventi che, secondo la testimonianza dei residenti dell’agro Aversano, in quest’ultima occasione proprio ad Aversa città, sta girando in quest’area del casertano a bordo di una Volkswagen.

Proprio in questi minuti si è aggiunta un ulteriore segnalazione di una banda di malviventi che aveva provato a colpire a Gricignano da Aversa, nell’area della chiesa in omaggio alla Madonna del Rosario.

Il fatto è avvenuto qualche giorno fa, il 30 luglio. E il nostro lettore-segnalatore ci fa notare che, anche in questa occasione, i malviventi che si sono avvicinati alla sua abitazione, immortalati dalle immagini di videosorveglianza, erano a bordo di una Volkswagen, così come avvenuto ad Aversa poche ore fa, oltre al fatto che la targa della vettura risulta taroccata.

Stessa auto, stesso giorno, dato che anche in quell’occasione la domenica, e stesso modus operandi.

Un uomo con la mascherina è uscito dall’auto, si è avvicinato al citofono alla telecamera e poi è andato via.

È molto plausibile, quindi, che il caso di Aversa e quello di Gricignano possono essere collegati, ovvero, che la Volkswagen T-Roc vista qualche ora fa nella città Normanna sia la stessa passata a Gricignano di Aversa due settimane fa esatte

class="wp-container-2 wp-block-gallery-1 wp-block-gallery has-nested-images columns-1">