Estorce denaro ai fratelli proprietari del bar, la sentenza per l’ex affiliato ai Casalesi

La Procura aveva chiesto 2 anni, il giudice lo ha assolto.

GRAZZANISE. Era accusato di avere minacciato di morte i proprietari di un bar del centro cittadino di Santa Maria La Fossa. Quotidianamente, secondo l’accusa, minacciava i due fratelli, umiliandoli e costringendoli a consegnargli almeno 10 euro al giorno. Una vera e propria estorsione, reato del quale rispondeva in giudizio. Oggi, il giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Marzia Pellegrino, ha assolto “perché il fatto non sussiste” Plinio Di Bello, 45enne di Grazzanise, ex affiliato al clan dei Casalesi.

La Procura aveva chiesto per lui 2 anni di reclusione. Di Bello già noto alle forze dell’ordine nel settembre 2018 fu tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Grazzanise per essersi reso responsabile di diverse rapine a mano armata esercenti commerciali in tutta la provincia casertana.