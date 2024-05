In moto a tutta velocità, tenta di investire un poliziotto e fugge: ARRESTATO

Ha forzato il posto di blocco. Erano in due, ma uno dei due è riuscito a dileguarsi

CASTEL VOLTURNO – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 42enne italiano, originario dell’agro pontino, ritenuto responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno, durante un posto di controllo nei pressi del centro storico del paese, hanno inseguito una moto di grossa cilindrata, con a bordo due persone, che, dopo aver tentato di investire uno dei poliziotti, ha forzato il blocco, scappando via.

Al termine dell’inseguimento, la volante è riuscita ad arrestare la marcia del motoveicolo in una stradina laterale della Domitiana, dove il conducente della moto è stato immobilizzato, dopo aver provato a resistere alla presa, mentre il passeggero è riuscito a scappare nelle campagne limitrofi. Uno dei poliziotti, in seguito alla colluttazione, è ricorso alle cure mediche per le lesioni riportate.

L’uomo è stato tratto in arresto e, all’esito del giudizio direttissimo, è stata applicata la misura del divieto di dimora nella provincia di Caserta.