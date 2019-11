ALLERTA METEO GIALLA: rovesci e temporali a partire dalle 18 fino alle 8 di domani. Poi l’ondata di freddo

Tempo ancora leggermente instabile sulla Campania, non solo, anche sulla provincia casertana, meteo un po’ variabile la protezione civile ha diramato la ‘solita’ allerta meteo’ stavolta di colore giallo. Infatti a partire dalle 18,00 di oggi e no alle 08,00 di domani sarà in vigore un’Allerta Meteo Gialla, con cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale tutta la provincia di Caserta, zona 1 e 2, (Piana Campana e Alto Volturno Matese).

Questo il bollettino meteo della Protezione Civile della Campania. A peggiorare la situazione la prima ondata di freddo e gelo che colpirà la Campania. Giovedì 28 novembre la perturbazione si concentrerà sul Centro Sud soprattutto sul versante tirrenico anche a causa dei venti forti che soffieranno. Per il fine settimana, invece, è previsto un netto miglioramento delle condizioni meteo.