Malore improvviso, muore a 49 anni Antonietta

CASAPESENNA (red.cro.) – I funerali si terranno domani, domenica, nella chiesa di Santa Croce in piazza Petrillo a Casapesenna. E se non ci potrà essere una funzione popolata di persone, saranno presenti i cuori e i pensieri di decine e decine di persone, addolorati per la scomparsa di Antonietta Napoletano.

La quarantanovenne è spirata questa, una morte che provoca grande tristezza in tante famiglie che hanno conosciuto Antonietta nel suo lavoro da baby sitter. La 49enne è deceduta questa mattina poco dopo le 10 all’interno della sua abitazione di via San Marco per un malore improvviso.