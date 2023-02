Anziana scippata: cade a terra e finisce in ospedale

Per la donna caduta rovinosamente a terra si è reso necessario il trasporto alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno

CANCELLO ARNONE – Anziana donna scippata in via Settembrini a Cancello Arnone. Due malviventi in sella ad uno scooter hanno scippato una donna di 70 anni mentre percorreva la suddetta via. La vittima ha cercato di opporre resistenza cadendo rovinosamente a terra. Dolorante è stata soccorsa da alcune persone che transitavano in zona che hanno poi allertato il 118. Trasportata presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno e affidata alle cure dei medici. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione ed i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casal di Principe.