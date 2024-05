Ucciso da due pitbull a 13 mesi. Domani la verità sull’abbattimento dei cani, ora in un canile casertano

Sono stati dieci giorni sotto osservazione in una struttura…

PIGNATARO MAGGIORE – È prevista per domani, giovedì 2 maggio, la scadenza del sequestro sanitario dei due pitbull che hanno ucciso un bambino di 13 mesi ad Eboli, in provincia di Salerno; a quel punto si dovrà attendere la decisione della magistratura sull’eventuale abbattimento.

I due cani, di nome Totò e Pablo, si trovano attualmente nel canile “Dog’s Town” di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta. Il sequestro sanitario a cui sono stati sottoposti i pitbull è un periodo di osservazione della durata di 10 giorni che serve per monitorare le loro condizioni di salute e determinare se abbiano un comportamento pericoloso. Domani l’Asl di Caserta sarà nella struttura per lo scioglimento del sequestro.



Il bimbo è stato azzannato nella mattina dello scorso 22 aprile, morendo in pochissimi minuti.