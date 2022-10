Anziano stroncato da un malore dopo essere stato rapinato

La tragedia intorno alle 13.30 in piazza Umberto, nel cuore della città di Napoli

REGIONALE – Tragedia a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli. Un anziano è morto davanti alla moglie dopo essere stato rapinato. L’uomo è deceduto probabilmente a causa dello shock. La tragedia è successa intorno alle 13.30.La rapina è avvenuta a due passi dalla stazione, in piazza Principe Umberto, mentre il decesso del malcapitato signore è avvenuto in via Taddeo da Sessa, dove aveva raggiunto la moglie in attesa dei soccorsi. Indagini in corso per individuare gli autori della rapina.