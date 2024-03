Arrestati gli specialisti dei furti d’auto: rubavano vetture anche nel parcheggio dell’ospedale

Operazione dei carabinieri.

SAN PRISCO. Presi gli specialisti dei furti di auto. Nella mattinata del 28 febbraio i carabinieri della stazione di San Prisco hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti indagati per la commissione di plurimi episodi di furto di autovetture.

Il provvedimento è stato emesso all’esito di un’attività di indagine condotta dalla Stazione Carabinieri di San Prisco e coordinata dalla questa Procura della Repubblica che, attraverso l’acquisizione delle dichiarazioni delle persone offese e la visione di filmati delle telecamere di videosorveglianza delle zone ove sono occorsi i fatti delittuosi, ha consentito di contestare agli indagati sei furti di autovetture (di cui uno solo tentato), tutte modello “Fiat Panda”, commessi nei territori delle province di Caserta e Napoli nei mesi di settembre e ottobre 2022; di accertare le dinamiche delle azioni delittuose commesse dagli indagati, i quali effettuavano preliminarmente dei sopralluoghi per individuare le autovetture da rubare, per poi asportarle forzando le portiere o manomettendo i quadri di accensione con l’utilizzo di arnesi da scasso; di trarre in arresto in flagranza di reato i soggetti, nel corso delle indagini, allorquando il 27 ottobre 2022 venivano sorpresi mentre cercavano di trafugare un’autovettura “Fiat Panda” nell’area parcheggio dell’Ospedale di Marcianise.

Gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva e che le misure cautelari sono state adottate senza il contraddittorio che avverrà innanzi al Giudice che potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.