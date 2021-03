ARRESTATI marito e moglie. Hanno picchiato e rapinato un commerciante nel suo negozio

CAPODRISE – Gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Marcianise hanno arrestato i rapinatori che, qualche giorno fa, armati di pistola, hanno aggredito e pestato il titolare di un negozio di materiale elettrico in via Santa Maria degli Angeli, a Capodrise (LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO). Si tratta di una coppia, marito e moglie, residente sul litorale casertano e già nota alle forze dell’ordine per reati simili.

Il commerciante era stato colpito più volte con il calcio dell’arma ed era rimasto ferito a terra mentre i due si davano alla fuga con un bottino di poco meno di duecento euro. La videosorveglianza si è rivelata, tra le altre cose, fondamentale per la cattura dei due rapinatori.