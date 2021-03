Commerciante rapinato e pestato col calcio della pistola

CAPODRISE – Un commerciante è stato aggredito, pestato e rapinato poco prima della chiusura della sua attività. Si tratta del titolare di un negozio di materiale elettrico di Capodrise che si è trovato di fronte ad un rapinatore armato di pistola. Il bandito lo ha colpito alla testa con il calcio della pistola, ha rubato i soldi dalla cassa ed è fuggito con il complice che lo attendeva. Il commerciante è stato medicato.

Il fratello ha raccontato tutto sui social: “Vi maledico per il male che avete fatto a mio fratello, una persona buona e indifesa. Vi sentite grandi nell’andare a rapinare un negozietto di paese che, in tempi di covid e di grandi centri commerciali, arranca quotidianamente per sopravvivere e non chiudere? Che sensazione provate nel rubare il sacrificio e il lavoro delle persone?”.